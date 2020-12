Kiedy szczepionki na COVID-19 przyniosą efekt? Scenariusz dla Polski na 2021 rok

- Przynajmniej do kwietnia musimy zachować czujność, chronić osoby z grupy ryzyka. Władze poszczególnych krajów powinny utrzymać ograniczenia zgromadzeń i rygor stosowania maseczek ochronnych. Później, jak wskazują nasze prognozy, szczepienia zaczną wywierać wpływ na wskaźniki epidemii - powiedział dr Christopher Murray, dyrektor IHME. Jednocześnie zaprezentował nowy typ prognoz rozwoju epidemii uwzględniający wpływ szczepień na statystyki zakażeń, zgonów oraz liczbę zajętych łóżek w szpitalach.

Z prognozy opracowanej dla Polski wynika, że przy wprowadzeniu masowych szczepień przewidywana do kwietnia liczba ofiar epidemii koronawirusa może spaść z 45 tys. do 38 tys. Dodajmy, że do tej pory w związku z COVID-19 zmarło w Polsce 28 tys. osób. W szpitalach znajduje 17,2 tys. chorych.