Kiedy spadają kasztany? Sezon dla zbieraczy rozpoczęty

Kiedy spadną kasztany?

Owoce kasztanowca dojrzewają na przełomie sierpnia i września w okresie od 10 do 30 dni, jednak ze względu na klimat w Polsce, prawdziwy sezon na kasztany zaczyna się w drugiej połowie oraz końcówce września. Drzewo kasztanowca co dwa lata produkuje większą ilość owoców. Co oznacza, że cyklicznie, co drugi rok można zbierać je w większych ilościach.