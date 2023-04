Kiedy Rosji skończą się środki na wojnę? Niepokojące ustalenia

Rosja od ponad roku prowadzi wojnę w Ukrainie, co jest olbrzymim obciążeniem dla jej budżetu. Równocześnie kraj odczuwa skutki zachodnich sankcji. Kreml od dawna przygotowywał się jednak do inwazji na pełną skalę, dlatego też ma zabezpieczone środki na długotrwałe kontynuowanie walk - ostrzega "The Washington Post".