Kiedy Tusk wróci do kraju? Padła data

Agnieszka Rucińska z Kancelarii Premiera przekazała, że Donald Tusk przebywa na urlopie do piątku włącznie i wróci do wykonywania swoich obowiązków w poniedziałek 11 lutego. "W niedzielę jest spotkanie otwarte premiera w Morągu, co zostało już podane publicznie" - wyjaśniła Rucińska w rozmowie z "Faktem".