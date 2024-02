Niecodzienna scena na drodze. Samochód zawisł na barierkach

- Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie. 49-latek usłyszy dziś zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz bez uprawnień. Następnie będzie przekazany do jednostki, na terenie której doszło do kradzieży samochodu w celu wykonania dalszych czynności do sprawy - poinformowała aspirant sztabowa Elwira Domaradzka ze świdnickiej policji.