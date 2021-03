Powrót do szkół w pełnej krasie możliwy będzie już w maju 2021 r.? Tak uważa minister edukacji i nauki, Przemysław Czarnek. Jak stwierdził, w przypadku części uczniów taki scenariusz możliwy jest już nawet w kwietniu.

Przemysław Czarnek był gościem audycji Sygnały Dnia w Polskim Radiu. Minister edukacji i nauki mówił m.in. o scenariuszach powrotu dzieci do szkół w kontekście słów Michała Dworczyka. Szef KPRM poinformował, że w środę odnotowaliśmy 29 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem.

Ministerstwo Zdrowia potwierdziło tę liczbę w porannym raporcie. Raport wskazał prawie 30 tysięcy nowych przypadków - to najwięcej od początku pandemii w naszym kraju.

Kiedy powrót do szkół? "Kwiecień jest realny"

- W dalszym ciągu uważamy, że kwiecień jest realny. Jest w tym momencie 24 marca. Jeśli to się okaże rzeczywiście, tak jak mówił pan minister Dworczyk, że mamy rekord zachorowań w trzeciej fali, ta fala jest teraz, to wszystko zależy od nas. Szanowni państwo, po to wprowadziliśmy obostrzenia, po to cofnęliśmy naukę stacjonarną i znów skierowaliśmy dzieci w klasach I-III do nauki zdalnej na trzy tygodnie, żeby powstrzymać kontakty międzyosobowe, żeby powstrzymać, zdusić trzecią falę. To jest możliwe, ogromnie wiele zależy od nas wszystkich – powiedział Czarnek, pytany o możliwości w ramach powrotu do nauki stacjonarnej.

Jednocześnie minister Czarnek wskazywał, że "wszystko zależy od nas" – chodzi o przestrzeganie obostrzeń m.in. w czasie Wielkanocy. - Jeśli zachowamy odpowiedzialność społeczną, ograniczymy do minimum nasze kontakty społeczne i po to właśnie wprowadzamy te obostrzenia, to jest szansa, że jeszcze w kwietniu stopniowo dzieci będą wracały do nauki stacjonarnej – stwierdził.

- Te scenariusze są takie, że najpierw oczywiście klasy I-III, a później klasy IV-VIII i szkoły ponadpodstawowe, być może od razu stacjonarnie, być może w hybrydzie, ale wszystko zależy od tego, czy powstrzymamy i kiedy powstrzymamy trzecią falę, czyli wszystko zależy od nas – powiedział.

Powrót do szkół wszystkich uczniów w maju? Czarnek: wyobrażam sobie taką sytuację

Przemysław Czarnek pytany był również o to, czy wyobraża sobie powrót do szkół wszystkich uczniów już w maju.

- Owszem tak, wyobrażam sobie taką sytuację. Uważam, że jest ona bardzo realna, bo do tego czasu mamy (...) jeszcze pięć, sześć tygodni. Jeśli trzecia fala będzie trwała od dwóch do trzech tygodni, tak jak powiedział pan profesor Horban, to znaczy, że na początku maja będziemy długo po trzeciej fali i będziemy mieli kolejne setki tysięcy, miliony ludzi zaszczepionych. Więc na pewno jest to możliwe, ale jeszcze raz powtarzam: wszystko zależy od nas, czy będziemy podchodzić nonszalancko do tego, co widzimy i do tych obostrzeń, które stosujemy, czy też zastosujemy się do tego wszystkiego – odparł minister.

Dodał, że "wszystko zależy od tego, kiedy ustąpi trzecia fala i kiedy będziemy mieli radykalne zniżki zachorowań każdego dnia, a to zależy od nas i od tego, czy będziemy stosować się do obostrzeń".

Ilu nauczycieli zaszczepiło się przeciw COVID-19? Minister Czarnek odpowiada

Czarnek odpowiedział też pytanie, ilu nauczycieli do tej pory przyjęło szczepionkę na koronawirusa. - Ponad 500 tysięcy - oznajmił. - W tej chwili szczepienie nauczycieli, ostatnich kilkudziesięciu tysięcy, następuje - dodał. Mówił, że "są to nauczyciele, którzy przekładali swoje terminy z uwagi na stan zdrowia, bądź inne niesprzyjające okoliczności, bądź też nauczyciele, którzy zdecydowali się w ostatniej chwili, w tej ostatniej grupie trzydziestu paru tysięcy osób do rejestrować się na szczepienia".

W rozmowie pojawiła się też kwestia ewentualnych zmian w kalendarzu szkolnym, które mogłyby być spowodowane obostrzeniami.

Zmiany w kalendarzu szkolnym? Czarnek: nie przewidujemy

- Myślę, że te fundamentalne decyzje dotyczące uczniów w związku z epidemią to są programy pomocowe, które już są przygotowane i które w większości już ogłosiliśmy, a które będziemy doprecyzowywać do świętach wielkanocnych, na okoliczność powrotu dzieci i młodzieży do nauki stacjonarnej. To są programy dotyczące: poprawy kondycji fizycznej, psychicznej, ale również zdrowia okulistycznego - nazwijmy to - dotyczącego wzroku, a nade wszystko program wsparcia, dodatkowego wsparcia metodycznego dzieci i młodzieży po nauce zdalnej – zadeklarował Czarnej.

- Natomiast żadnych zmian terminów w tym momencie nie przewidujemy, wszystko planujemy realizować w terminach, które są zaplanowane wcześniej, w tym w szczególności egzaminy maturalne i egzamin ósmoklasistów – obwieścił minister.

Źródło: Polskie Radio, PAP