Powrót do szkół. Przemysław Czarnek podaje warunki

Przemysław Czarnek zabrał głos ws. powrotu dzieci do szkół. Tłumaczył, że nastąpi to tak szybko, jak tylko ustąpi trzecia fala koronawirusa i pozwoli na to sytuacja pandemiczna. Minister edukacji i nauki wyjaśniał, że według założenia lockdown w Polsce ma potrwać trzy tygodnie do 11 kwietnia. Wynika stąd, że uczniowie nie wrócą do szkolnych ław wcześniej niż 12 kwietnia.