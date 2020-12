Kiedy powrót do szkół? Czarnek: Szczepienia szansą na powrót do normalności

Kiedy uczniowie wrócą do szkół?

- Powrót uczniów do szkół planujemy, jeśli pozwoli na to rozwój pandemii koronawirusa, już po 17 stycznia. Powtarzam: jeśli pozwoli na to sytuacja z rozwojem pandemii koronawirusa. Będziemy to oceniać za kilka dni, będą to oceniać epidemiolodzy, wirusolodzy, będą oceniać dynamikę pandemii koronawirusa. Będziemy podejmować decyzję po 4 stycznia - między 4 a 11 stycznia, o tym, czy wracamy do szkół i kto wraca - powiedział Przemysław Czarnek.