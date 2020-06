Kiedy podkomisja smoleńska przedstawi raport? Antoni Macierewicz zabrał głos

O to zapytał niedawno senator Krzysztof Brejza , wysyłając pismo do podkomisji w ramach interwencji parlamentarnej. Polityk chciał się dowiedzieć, dlaczego raportu końcowy nie został przedstawiony, czy dokument jest gotowy oraz kiedy nastąpi jego publikacja.

Antoni Macierewicz o raporcie podkomisji smoleńskiej

Co na to szef podkomisji? - Raport i jego podstawowe wnioski, tezy są oczywiście gotowe i to już przed 10 kwietnia. Będzie on opublikowany natychmiast, jak pozwolą na to sprawy związane z pandemią. Coraz bardziej odmrażamy różnego rodzaju dziedziny życia - powiedział Antoni Macierewicz na antenie "Radia Maryja".