Kiedy może być zaprzysiężony rząd Tuska? Pałac wskazał trzy daty

Szef gabinetu politycznego prezydenta Marcin Mastalerek mówił w programie "Tłit", że zaprzysiężenie rządu Donalda Tuska może mieć miejsce 11, 13 czy nawet 14 grudnia. - Chciałem zapewnić pana redaktora i wszystkich widzów, że nie będzie tu żadnych złośliwości. Prezydent ma spotkanie w jednej z ONZ-owskich agend w Genewie. Nie będzie go od późnego wieczora 11 grudnia do 12 grudnia. Jeżeli zdążą 11 grudnia (z głosowaniem w Sejmie w sprawie wotum zaufania rządu Tuska - red.), to ok. Jeżeli będą chcieli, to 13 grudnia, czyli w rocznicę, przecież również zakończenia negocjacji unijnych w 2002 r. w Kopenhadze (…). Jeżeli będą 14 grudnia, to też będziemy o tym rozmawiali. Prezydent nie będzie nikomu złośliwie ustawiał terminu. Rozumiem, że są pewne obawy, ale pan prezydent, przeciwieństwie do wielu polityków, ma klasę - zaznaczył polityk.