Kiedy media publiczne zostaną "odbite"? "Mamy kilka wersji"

Kiedy media publiczne zostaną skutecznie "odbite"? Wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela (KO) mówiła w programie "Tłit", że "radzi trochę na to poczekać". - Mamy kilka wersji tego, co można zrobić, że by telewizja znów stała się publiczną i informującą, a nie zajmującą się propagandą danej partii. Myślę, że to się wydarzy, jakkolwiek by nie krzyczeli pracownicy Telewizji Polskiej, że krzywda im się dzieje (…). Wpisali się w szeregi partii rządzącej i nie mogą pogodzić z tym, że ona straciła władzę podsumowała Niedziela, nawiązując do protestów pod siedzibą TVP z czwartku (14 grudnia).

