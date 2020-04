WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze epidemia + 2 koronawirusMaksymilian Bielecki oprac. Anna Kozińska 52 min. temu Kiedy koniec epidemii? Ekspert wyjaśnia, na czym polega problem w przewidywaniu przyszłości - Badacze publikują przewidywania, które są niespójne. Co więcej, często nawet ten sam naukowiec prezentuje wyniki symulacji, z których wynika,... Rozwiń Jeszcze nie tak dawno Naszym główn … Rozwiń Transkrypcja: Jeszcze nie tak dawno Naszym głównym zmartwieniem mogło się wydawać to czy do końca sezonu ulubionego serialu dotrwa bohater do którego zdążyliśmy się przywiązać nagle Jednak okazało się że to my sami nie dotrwać w komplecie do końca sezonu i niestety nie będzie to wcale serial najpopularniejszą twarzą Polskiego Internetu nie jest ostatnie Małgorzata Rozenek ale raczej teraz bardziej zmęczony minister Szumowski A tak całkiem serio z powodu epidemii zostaliśmy skonfrontowanie jakąś nową rzeczywistością w której nasza codzienności jej fundamenty na poczucie bezpieczeństwa zostało w istotny odkopane takich chwilach chętnie sięgamy po radę i wiedzę tych którzy wiedzieć powinni a zatem naukowców i ekspertów w kontekście trwania tej epidemii próba Szukanie tego rodzaju porad jest zajęciem bardzo frustrujące A to dlatego że po szczególnie badacze publikują przewidywania które są ze sobą niespójne Co więcej nawet ten sam naukowiec często prezentuje wyniki który wynika że albo wszystko skończy się może nie dobrze ale nie najgorzej albo też skończy się zupełną katastrofą Skąd biorą się te różnice i rozbieżności tego powinniśmy tego typu symulacją ufać aby zilustrować Na czym polega trudność w modelowanie rozwój epidemii posłużył się publikacją którą kilka dni temu w sieci zamieścił doktor Uniwersytetu Jagiellońskiego jest niezwykle ciekawa nie będą Nawet jej w całości skupię się na jednym tylko wykresie którzy dobrze ilustruje Z jakimi problemami mogą zmagać się osoby usiłując przewidywać przy tak dynamicznej sytuacji na osi pionowej widzą tu państwo liczbę osób hospitalizowanych liczbę osób które szturmować będą naszą służbą zdrowia w kolejnych miesiącach na osi poziomej za to mamy no i cóż tak jak widać kolejne linie przedstawiają bardzo różne scenariusze rozwoju epidemii o takich stosunkowo niegroźnych aż po takich które przewidują że w kolejnych miesiącach w szpitalach pojawia dziesiątki tysięcy pacjentów którą z tych dróg będziemy podążać bo to jest chyba najciekawsze pytanie zależy to od wielu parametrów ale jednym z nich bodajże kluczowym jest naszego rządu i nas samych w ograniczaniu tempa transmisji wirusa to jest właśnie ten tajemniczy parametr Kappa który decyduje o kolorze linii Tak więc jeżeli mówimy o modelowaniu rozwoju to mówimy tak naprawdę o sytuacji w której musimy przewidzieć Jak zachowywać się będzie społeczeństwo i jakie decyzje podejmować będzie rząd a to jest prawie niemożliwe i jeszcze jedna uwaga na koniec czas epidemii to taki moment w którym wiele mediów usiłuje wykorzystać naszą Ciekawość to także niepokój po to by promować bardzo sensacyjnie brzmiące informacje nie jest to w historii niczym nowym już w 1094 roku londyński Times Ostrzega o swoich czytelników że jak tak dalej pójdzie to cały Londyn utonie w Końskich odpadach i będą one sięgać nawet pierwszego piętra No to historia pokazała że problemy metropolii był jednak nieco inne niż przewidywała wówczas gazeta tak samo dzisiaj proponuje uważnie wsłuchiwać się raczej w głosy ekspertów zwłaszcza tych którzy mówią że nie wiedzą albo mówią że nie są całkiem pewni tego co się wydarzy fałszywa pewność co jednak domena wróżek i charlatano Życzę państwu wszystkiego dobrego domu