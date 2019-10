Kiedy jest Halloween 2019? Sprawdź, jak można się bawić tego dnia

Halloween 2019 już wkrótce. Zwyczaj ten przywędrował do Polski z Ameryki. Sprawdź, jak bawić się tego dnia. Czy przebranie się za ducha i szukanie cukierków będzie dobrym pomysłem?

Kiedy przypada Halloween 2019? Sprawdź datę wydarzenia

Halloween to coroczne święto, wypadające zawsze 31 października. W tym roku będzie to czwartek. Dzień ten najchętniej obchodzą Amerykanie, Kanadyjczycy i Brytyjczycy, ale sympatycy Halloween są także wśród Polaków.

Stopniowo Halloween wyzbyło się akcentów chrześcijańskich. Według niektórych, jego obchodzenie świadczy o powrocie do pogaństwa. Dziś Halloween kojarzy się przede wszystkim z rzeźbieniem w dyni, zabawą w "cukierek albo psikus", strasznymi kostiumami i horrorami. Święto to należy do najważniejszych elementów amerykańskiej kultury popularnej. Choć trafiło do USA z Irlandii, to z Ameryki rozprzestrzeniło się po całym świecie.