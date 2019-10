WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Kiedy jest Halloween 2019? Co to za święto? W jaki sposób można je obchodzić? Już za kilka dni Halloween 2019. Na całym świecie odbywają się gry, zabawy, konkursy związane ze świętem duchów. Dowiedz się, jakie zwyczaje wiążą się z tym dniem. Halloween 2019 już za kilka dni. Sprawdź, kiedy wypada ten dzień i jak można go obchodzić. Kiedy Halloween 2019? Jak powstało to święto? Halloween wypada zawsze 31 października. W tym roku będzie to czwartek. Już od tygodni w sklepach znajdziemy mnóstwo halloweenowych gadżetów, a od zeszłego weekendu trwają zabawy i przygotowania do tego dnia. Zwyczaj Halloween wywodzi się z celtyckich uroczystości ku czci zmarłych, takich jak Samhain, czyli koniec lata. Świętujący wierzyli, że na jesieni duchy przodków odwiedzają miejsca, w których mieszkały za życia. Przebierali się w kostiumy, rozpalali ogniska i ucztowali na cmentarzach. Wiele halloweenowych tradycji, jak gra w "cukierek albo psikus", wiąże się właśnie z jedzeniem. Kościół katolicki chciał zastąpić te obchody uroczystością Wszystkich Świętych. Nie przypadkiem odbywa się ona 1 listopada. Halloween oznacza właśnie wigilię Dnia Wszystkich Świętych. Dziś jednak ten zwyczaj wiąże się przede wszystkim z amerykańską kulturą popularną. Nie zrozumiemy go bez odwołania do wydrążonych dyń czy horrorów. Halloween 2019. Jak świętować w Polsce? Od lat 90. Halloween dociera także do Polski. Chociaż święto to znamy przede wszystkim z amerykańskich filmów, również w naszym kraju możemy się dobrze bawić na pokazach horrorów, imprezach tematycznych i przy nauce języka angielskiego. Zabawy ze sztuczną krwią i zombie znajdziemy w nocnych klubach nad Wisłą. Domy grozy prezentują na ten dzień ofertę specjalną, a przebrani amatorzy mocnych wrażeń mogą liczyć, że najstraszniejsza noc w roku będzie taka nie tylko z nazwy. W Warszawie można odwiedzić miejsca, w których straszy, wybrać Króla i Królową Nocy, zatańczyć przy hitach Rammsteina czy Metalliki. Najmłodsi wystąpią w konkursie na najciekawszy kostium, poszukają ukrytych fantów, zdobędą straszne zamki, wyrzeźbią twarze w dyni. Chętni wezmą też udział w tańcach, popróbują upiornych metamorfoz, sprawdzą się na warsztatach cukierniczych, podczas których własnoręcznie przygotują smaczne przekąski.