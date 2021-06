Kiedy definitywny koniec noszenia maseczek? Odpowiedź wirusologa niektórych rozczaruje

W związku z tym coraz częściej pojawiają się głosy, by skończyć z obowiązkiem noszenia maseczek nie tylko na powietrzu, ale też w pomieszczeniach. - Jeżeli będziemy mieli bardzo dobrą sytuację, taką, jaką mieliśmy w zeszłym roku w wakacje, to uważam, że niedługo można to rozważać - powiedział niedawno w programie "Newsroom WP" prof. Andrzej Horban, główny doradca premiera ds. COVID-19.