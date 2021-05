Kiedy dalsze odmrażanie gospodarki? Dr Zaczyński ma dobre wiadomości

Gościem programu "Newsroom" WP był członek Rady Medycznej przy premierze, dr Artur Zaczyński. Sebastian Ogórek pytał go, czy możemy spodziewać się wkrótce odmrażania kolejnych gałęzi gospodarki. - Myślę, że na pewno. Pamiętajmy o tym, że kolejne odmrażania dają efekt przyrostu zachorowań w odleglejszym czasie. Nie można powiedzieć, że dzisiaj odmrozimy, a jutro będzie efekt i będziemy z powrotem zamrażać - powiedział Zaczyński. Dodał, że dotychczas nie zaobserwowano wzrostu liczby zakażeń spowodowanych powrotem dzieci do nauki stacjonarnej w szkołach. Ekspert zwracał też uwagę na wciąż prowadzoną akcję szczepień przeciw COVID-19. - Za chwilę osiągniemy pułap 20 mln wyszczepionych osób. Dodatkowo będzie też jakaś liczba osób, które przechorowały koronawirusa - wskazał. Jak zauważył dr Zaczyński, realna liczba ozdrowieńców może być większa od tej znanej z oficjalnych raportów. Przypomniał, że wiele osób przeszło COVID-19 bezobjawowo. Byli też i tacy, którzy nigdzie tego faktu nie zgłosili. - Myślę, że do końca wakacji wyszczepienie populacyjne przyniesie skutek i będziemy obserwować obniżoną liczbę zgonów i całkowity brak osób wymagających hospitalizacji - dodał.