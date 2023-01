Kevin McCarthy będzie przewodniczącym Izby Reprezentantów. Zdecydowało dopiero 15. głosowanie

Zmienili głosy na wstrzymujące

Ostatecznie w kolejnej rundzie, która odbyła się już po północy, czterech przeciwników McCarthy'ego zmieniło swoje głosy na wstrzymujące. Według doniesień mediów stało się tak po telefonie od byłego prezydenta Donalda Trumpa, który miał zadzwonić w momencie, gdy Izba szykowała się do odroczenia obrad do poniedziałku. To samo sugerowała też kongresmenka Marjorie Taylor Greene na Twitterze, komentując: "To była perfekcyjna rozmowa telefoniczna".