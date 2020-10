Kępno. 15-latek kupił alkohol w sklepie. Sprzedała mu go 14-letnia ekspedientka

Do zdarzenia doszło 25 września w Kępnie (woj. wielkopolskie), ale policja dopiero niedawno podała informację do wiadomości. Tego dnia, w godzinach wieczornych, funkcjonariusze podczas patrolu byli świadkiem sytuacji, która wzbudziła ich czujność. Z jednego ze sklepów w okolicach Rynku wyszedł 15-latek. Po chwili dołączył do niego rówieśnik.