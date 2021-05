Kazik dostał ripostę z PiS. "Tylko krowa nie zmienia poglądów"

Muzyk Kazimierz "Kazik" Staszewski podczas ostatniego wywiadu powiedział, że w "dalszym ciągu nie czuje zagrożenia dla swojej wolności, za to martwi go obecny marsz władzy w kierunku realnego socjalizmu". Słowa artysty komentował w programie "Tłit" wicerzecznik PiS, który ujawnił, że "wychował się na płytach Kazika". - Cieszy mnie, że Kazik jako jeden z nielicznych artystów nie poddaje się temu zbiorczemu myśleniu i opowieściom o zagrożeniach dla wolności. Domyślam się, że możemy się różnić nieco w kwestiach gospodarczych: Kazik być może uważa tak, jak wielu z tych najwięcej zarabiających, że należałoby utrzymać obecny system, gdzie takie osoby proporcjonalnie najmniej dokładają się do budżetu - powiedział Radosław Fogiel. Polityk zwrócił uwagę, że "poglądy Kazika zmieniają się pod wpływem okoliczności". - Nie ma nic w tym złego, bo tylko krowa nie zmienia poglądów - doda Fogiel.

