"Każdego dnia się nakręcają". Psycholog o antyszczepionkowcach

Lekarze, ale też osoby, które starały się zwrócić innemu klientowi w sklepie uwagę o braku maseczki, informują o agresji, z jaką spotykają się ze strony antyszczepiokowców czy antycovidowców. - To przejaw silnego poziomu emocji, który wynika z tego, że każdego dnia nakręcają się w kierunku innych ludzi, którzy chcą nosić maseczki czy szczepią się - powiedział w programie "Newsroom" WP dr Konrad Maj, psycholog z SWPS. - Niektórzy z nich to tacy antyszczepionkowi czy antymaseczkowi "celebryci", którzy liczą na to, że nagrania z ich zachowaniami trafią do sieci, a oni staną się "bohaterami" w swoim środowisku - mówił psycholog. Gość Agnieszki Kopacz przyznał, że racjonalna rozmowa z takimi osobami może być bezcelowa. Jednocześnie zwrócił uwagę na wątpliwości prawne związane z obostrzeniami podczas pandemii.