Kąty. 160 zamiast 30 wiernych w kościele. Proboszcz składa odwołanie. Reakcja kurii

Sanepid nałożył karę pieniężną na proboszcza parafii św. Józefa Oblubieńca w małopolskich Kątach. To tam 20 grudnia podczas mszy w kościele było ok. 160 wiernych, choć mogło być tylko 30. Parafia odwołała się od decyzji – poinformował we wtorek Piotr Pokrzywa z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.