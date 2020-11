Nowe obostrzenia. Zmiany w kościołach. Jest nowy limit wiernych

Nowe obostrzenia. Nowe wytyczne w kościołach

Jak poinformowała Kancelaria Premiera, w kościołach będzie mogła przebywać jedna osoba na 15 metrów kwadratowych. To nowy, bardziej rygorystyczny limit, który ma zmniejszyć ryzyko zakażenia się koronawirusem. To oznacza, że w mszach świętych będzie mogło wziąć udział jeszcze mniej wiernych niż obecnie. Premier jednocześnie zaapelował do najstarszych osób, by pozostały w domach.