Katowice. Policja zatrzymała mężczyznę, który w pół roku dokonał 44 włamań. Ukradł ponad pół miliona

23-latek ujęty przez katowickich policjantów jest podejrzewany o kilkadziesiąt włamań do domów jednorodzinnych i mieszkań na Śląsku i w Małopolsce. Teraz złodziejowi grozi nawet 15 lat więzienia.

Oskarżenia wobec 23-latka to 44 włamania oraz 27 kradzieży i ukrywanie dokumentów. Mężczyzna, w okresie od marca do sierpnia 2018, włamywał się do budynków i lokali mieszkalnych na terenie Katowic, Olkusza, Oświęcimia, Brzeszcz, Zabrza, Rudy Śląskiej, Gliwic, Mikołowa i Łazisk Górnych.