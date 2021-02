Katowice. Nowa stanica żeglarska nad stawem Morawa

Teren przy południowym brzegu stawu będzie na nowo zagospodarowany. Nabrzeże zostanie przystosowane do wodowania jednostek pływających, powstaną tutaj m.in. keja i pomost dla żeglarzy, przebieralnia i natryski plażowe. Cały obiekt będzie przystosowany do użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Nowa aranżacja terenu obejmie także uporządkowanie zieleni, wykonanie alejek dla pieszych i montaż nowego oświetlenia.

Prace w terenie rozpoczną się w pierwszej połowie tego roku i zakończą w drugim kwartale 2022 roku. Koszt inwestycji to ok. 5,2 mln zł.

Rewitalizacja Doliny Pięciu Stawów coraz bliżej

Nowa stanica to tylko początek przemian w Dolinie Pięciu Stawów. Połączenie wodne między stawami Morawa i Borki, drogi rowerowe, kąpieliska wraz zapleczem, 500-metrowa promenada, monitoring i pomosty wędkarskie - warta 50 milionów złotych rewitalizacja Doliny Pięciu Stawów będzie największym zielonym projektem w historii Katowic. Obecnie trwa przetarg na wykonanie usług projektowych dla tego zadania. Zgłosiło się do niego pięć firm. Po rozstrzygnięciu przetargu umowa z wybraną firmą powinna być podpisana w drugim kwartale tego roku. Wykonawca będzie mieć 14 miesięcy na sporządzenie dokumentacji. Kolejnym krokiem będzie przetarg na realizację inwestycji. Prace w terenie wystartują z początkiem 2023 roku.

- Dolina 5 Stawów ma duży potencjał, by stać się miejscem na miarę cieszącej się wielką popularnością Doliny Trzech Stawów. Chcemy, by mieszkańcy Katowic mogli aktywnie spędzać czas wolny nad wodą wśród zieleni. Koncepcja przemiany tego miejsca jest wynikiem konsultacji społecznych. Katowiczanie uznali, że cały obszar powinien pełnić funkcje wypoczynkową, rekreacyjno-sportową i ekologiczną. Wśród największych atutów tego miejsca wskazywano bogactwo przyrody, czystą wodę w stawach, ciszę oraz możliwość kąpieli – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Przy stawie Borki powstaną m.in. plaże rekreacyjne i molo prowadzące do wyspy, toalety, natryski, boisko do siatkówki i krąg grillowy. Zainstalowany zostanie tam także monitoring i nowe oświetlenie. Borki zostaną połączone z Morawą kanałem, co zwiększy możliwości w zakresie rekreacyjnego korzystania z kajaków i łódek. Na północnym brzegu Morawy powstanie plaża, boisko do siatkówki, toalety i natryski. Wzdłuż wschodniego brzegu powstanie drewniana promenada spacerowa. Z kolei trzy stawy Hubertus będą miały bardziej „dziki” charakter – zostaną oczyszczone z szuwarów i połączone wąskimi kanałami. Pojawią się tam pomosty wędkarskie oraz ścieżka edukacyjna.