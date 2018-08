Katowice. Karambol na A4. Zderzyły się cztery samochody

W piątek rano na autostradzie A4 doszło do wypadku. Na trasie w kierunku Wrocławia zderzyły się cztery samochody. Uwaga kierowcy, poważne utrudnienia na drodze. Powstał spory korek, oba pasy ruchu były zablokowane.

Do groźnego wypadku na A4 doszło na wysokości zjazdu na AWF. Wypadek spowodował 4-kilometrowy korek na autostradzie. Wiadomo, że jedna osoba w wyniku karambolu została ranna. Co do pozostałych uczestników kolizji policja nie podaje informacji.