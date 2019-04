Katedra Notre Dame. Abp Gądecki apeluje o wpłaty na odbudowę

"Zwracam się do wszystkich Polaków z apelem o pomoc materialną w odbudowie katedry" - napisał w apelu przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, abp Stanisław Gądecki. Kościelny hierarcha chce również, by dzwony we wszystkich katedrach kraju zabiły o godz. 18:50.

Abp. Stanisław Gądecki apeluje o pomoc Francuzom (PAP, Fot: Jakub Kaczmarczyk)

"Poważnie zniszczona, ale ocalona paryska katedra, zjednoczyła w bólu i smutku miliony ludzi na całym świecie. Dziś jednoczy także nas, Polaków, inicjatywa wsparcia odbudowy katedry Notre Dame, rozumianej nie tylko jako symbol bezcennego dziedzictwa kulturowego Europy, ale również jako symbol chrześcijańskich wartości" - napisał w apelu przekazanym przez biuro prasowe Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

Przewodniczący KEP zaapelował "do wszystkich Polaków z apelem o pomoc materialną w odbudowie katedry" w ramach akcji SMS-owej oraz "przez dobrowolne wpłaty na konto Caritas Polska, począwszy od Wielkiej Środy". Przewodniczący KEP poprosił, aby o godz. 18:50 rozbrzmiały dzwony we wszystkich katedrach kraju.

O tej godzinie w poniedziałek wybuchł pożar w paryskiej katedrze Notre Dame. Wiadomo już, że wieczorem zabrzmi m.in. dzwon Zygmunt w katedrze wawelskiej. Inicjatywa wyszła od francuskich biskupów i rozprzestrzenia się w kolejnych krajach.

Od Wielkiej Środy 17 kwietnia dobrowolnych wpłat można dokonywać na konto Caritas Polska 77 1160 2202 0000 0000 3436 4384 z dopiskiem ODBUDOWA oraz wysyłając SMS na nr 72052 o treści ODBUDOWA (koszt 2,46 z VAT).

Pożar Katedry Notre Dame. Na całym świecie trwa mobilizacja

W nocy z poniedziałku na wtorek spłonęły dach i wnętrze katedry Notre Dame w Paryżu. Strażacy przez ponad dziewięć godzin walczyli z ogniem, który całkowicie ugaszono dopiero we wtorek rano.

Chociaż straty są duże, udało się uratować wiele dzieł sztuki. Wśród nich znalazły się m.in.: korona cierniowa Jezusa Chrystusa, zabytkowy krzyż, tunika świętego Ludwika oraz kielichy mszalne. Ptrzetrwa też relikwiarz z iglicy katedry.

Z całego świata płyną wyrazy wsparcia dla Francuzów. Wiele osób chce włączyć się w odbudowę świątyni. W niespełna 2 dni udało się zebrać na ten cel blisko miliard dolarów.

