Katastrofalny wypadek autobusu w Hongkongu. 19 osób nie żyje

Tragedia w Hongkongu. 19 pasażerów zginęło, a 37 zostało rannych po tym, jak autobus wypadł z trasy i przewrócił się na bok. Siła wypadku była tak duża, że pojazd dosłownie został rozerwany na części.

Do tragedii doszło nad ranem, ok. godziny 6.15 czasu lokalnego. Autobus rejsowy wiózł pasażerów z dzielnicy Sha Tin do centrum Hongkongu. Nagle wypadł z trasy, przekoziołkował i obrócił się na bok. Zginęło 19 osób, w tym 17 mężczyzn i dwie kobiety.