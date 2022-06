Katastrofa podczas walki byków. Przerażające wideo z drona

Część drewnianych trybun zawaliła się podczas niedzielnej walki byków w środkowej Kolumbii. Zginęły co najmniej cztery osoby, a 322 zostało rannych. Katastrofa miała miejsce na stadionie w mieście El Espinal w stanie Tolima. Na nagraniach widać, jak trzypiętrowe trybuny rozpadają się, a ludzie krzyczą. Gubernator Tolimy José Ricardo Orozco powiedział w radiu, że zginęły cztery osoby: dwie kobiety, mężczyzna i 18-miesięczne dziecko. Apelował, aby tego dnia walki się nie odbyły. Organizatorzy nie posłuchali jednak ostrzeżeń władz. Prezydent elekt Gustavo Petro wezwał lokalnych urzędników do zakazania walk byków, zauważając, że nie był to pierwszy taki incydent. Obecny prezydent Iván Duque na Twitterze ogłosił śledztwo w sprawie katastrofy.

