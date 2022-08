Nowe informacje ws. wyjaśniania katastrofy na Odrze. Polska i niemiecka minister zapowiadają raport

Przyznała także, że przyczyny katastrofy środowiskowej na Odrze nie są jeszcze do końca znane. - Jest jasne, że jest to wynik wielu okoliczności, w tym i błędów ludzkich. Mogło do tego doprowadzić szereg czynników. Któryś z nich doprowadził do wzrostu zasolenia przy wysokiej temperaturze i niskim poziomie wody, a to doprowadziło do rozwinięcia się złotych alg w sposób niezmiernie szybki - mówiła Lemke.