Katastrofa MiG-29. Nowe fakty

Nowe doniesienia ws. katastrofy MiG-29. Za sterami myśliwca był doświadczony pilot i wszystko wskazuje na to, że podczas lotu zawiodła maszyna.

Do wypadku wojskowego myśliwca doszło w poniedziałek w miejscowości Stoczek na Mazowszu. Samolot spadł na terenie niezabudowanym, zalesionym, z dala od ludzi. Pilot po zgłoszeniu awarii katapultował się. Nic mu się poważnego nie stało, trafił z lekkimi obrażeniami do szpitala.

O godzinie 13:18 pilot miał zgłosić do bazy, że usłyszał huk. Dodał również, że ma problem ze sterowaniem maszyną. Tuż tym komunikacie katapultował się. Myśliwiec runął do lasu niedaleko Węgrowa. Jak informuje Onet.pl, pilota wisiał na linach spadochronu, gdy znalazła go załoga ratownicza śmigłowca z jego macierzystej bazy.