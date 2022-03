Katastrofa lotnicza w Chinach. Są nowe informacje

Jak we wtorek podaje brytyjski dziennik "The Sun", do tej pory około 600 ratowników przeczuje miejsce katastrofy w pobliżu miasta Wuzhou, w poszukiwaniu ocalałych. Do tej pory jednak nie znaleziono żadnych śladów po osobach, które mogły przeżyć tragiczny upadek maszyny z tak dużej wysokości.