Katastrofa lotnicza na Alasce. Zderzenie samolotów. Nie żyją piloci i pasażerowie

Do katastrofy doszło w piątkowy poranek w pobliżu lotniska w mieście Soldotna na półwyspie Kenai (stan Alaska). Dwa samoloty zderzyły się ze sobą w powietrzu i spadły na zalesiony teren.

Według informacji Anchorage Daily News jedna z maszyn - Havilland DHC-2 Beaver - należała do firmy czarterowej, oferującej wycieczki na ryby i polowanie. Na pokładzie tego samolotu było sześć osób: pilot z Soldotny, przewodnik z Kansas i czterech mieszkańców Karoliny Południowej w wieku od 23 do 26 lat.

Zderzenie samolotów na Alasce. Relacje świadków

Pobiegłem do większej polany i po prostu zobaczyłem, jak eksploduje. Silnik, coś z niego leciało. Nie widziałem drugiego samolotu, ale widziałem wiele śmieci latających dookoła. To było przerażające. To było jak 11 września - relacjonował.