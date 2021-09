Katastrofa klimatyczna. Papież Franciszek apeluje o "odważne wybory"

Papież Franciszek zdementował. Nie będzie abdykacji

Biskup Rzymu w środę udzielił także wywiadu hiszpańskiemu radiu katolickiemu Cope. W rozmowie skomentował plotki o swojej rzekomej abdykacji, do której by miało dojść w najbliższym czasie. - Nie wiem, skąd oni to wzięli, że chcę ustąpić. (...) Nigdy nie przyszło mi do głowy, by podać się do dymisji - odparł papież.