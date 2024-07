"Katastrofa dla Ukrainy". Vance kandydatem na wiceprezydenta USA

- Zapowiadał niedawno, że zakończy wojnę w Ukrainie w ciągu 24 godzin już jako prezydent elekt, od razu po wyborze. Z innych jego wypowiedzi wynika, że dla zakończenia wojny zażądałby od Ukrainy dużych ustępstw terytorialnych. Trump zakłada, że Ukraina by się go posłuchała. Oczywiście to jest niemożliwe. Trump by się zdyskredytował i ośmieszył takim ultimatum, które Ukraina by odrzuciła, otrzymując poparcie wszystkich innych państw świata, które ją popierają teraz. To niebezpieczeństwo niezależne od wyboru kandydata na wiceprezydenta - tłumaczy amerykanista w rozmowie z WP.