Katastrofa Boeinga 737-800 w Chinach. Relacja świadka

Reporter Assosiated Press udał się na miejsce katastrofy Boeinga 737-800 linii China Eastern Airlinies, który leciał z miejscowości Kunming do Kantonu. Udało mu się porozmawiać z jednym ze świadków zdarzenia. - Nie wiedziałem, co to jest, po prostu usłyszałem eksplozję, a potem domyśliłem się, że to katastrofa lotnicza – powiedział Shi. Samolot rozbił się 21 marca w regionie Kuangsi na południu Chin. Na pokładzie były 132 osoby, nikt nie przeżył. Boeing 737-800 leciał na wysokości 8800 metrów, kiedy nagle zanurkował w odległy górzysty obszar, wywołując pożar w okolicznym lesie. Szczegóły dotyczące przyczyn katastrofy nie są jeszcze znane.