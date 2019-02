Katarzyna Lubnauer odrzuciła ofertę Ryszarda Petru. Ma inną propozycję

- Każdy, kto chce wrócić do klubu Nowoczesnej, może to zrobić, jeśli zgodzą się członkowie klubu. Natomiast my jesteśmy przywiązani do nazwy, do naszych wartości i nie widzimy powodu, by obecnie tworzyć klub federacyjny z Teraz! – powiedziała liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Szefowa Teraz! nie chce tworzyć federacyjnego klubu poselskiego (PAP, Fot: Rafał Guz, Radek Pietruszka)

Koło poselskie Teraz! zaproponowało w poniedziałek Nowoczesnej stworzenie „federacyjnego klubu poselskiego Teraz Nowoczesna”. Pierwszym działaniem połączonego klubu miało być złożenie pakietu czterech projektów ustaw gospodarczych, które przygotowali eksperci Teraz!. Chodzi o likwidację zakazu handlu w niedzielę, obniżenie składki ZUS dla przedsiębiorców do 500 zł, ograniczenie 500+ dla osób zamożnych oraz zniesienie abonamentu RTV.

„Głos zdrowego rozsądku i sprzeciwu wobec populizmu musi wybrzmieć mocno i jednoznacznie" - uzasadniał Ryszard Petru takie połączenie na Twitterze.

"Dołączcie do koalicji"

Propozycji tej nie przyjęła liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Stwierdziła, że każdy może powrócić do klubu Nowoczesnej, jeśli zgodzą się na to wszyscy członkowie - informuje tvp.info za PAP.

- Jesteśmy przywiązani do nazwy, do naszych zasad i wartości i nie widzimy powodu, żeby obecnie tworzyć klub federacyjny z Teraz!, którego członkowie świadomie i z własnej woli wyszli z Nowoczesnej, mocno ją krytykując. Tego wyborcy mogliby nie zrozumieć - dodała Lubnauer.

Zaznaczyła jednak, że Nowoczesna "jest pozytywnie nastawiona do tego, aby partia Teraz! dołączyła do Koalicji Europejskiej. - Możemy też wspierać się wzajemnie w podpisach przy projektach ustaw. Bo to jest czas współpracy na opozycji - powiedziała Lubnauer.

"Potrzebne wzniesienie się ponad urazy"

"Żałujemy, że nasza propozycja połączenia sił została odrzucona przez Nowoczesną. Z naszej strony podtrzymujemy otwartość na współpracę. Potrzebny jest krok w tył i wzniesienie się ponad osobiste urazy. Polska potrzebuje obrony przed populizmem i odpowiedzialnej gospodarczo ofensywy" - napisał Ryszard Petru na Twitterze. "Bez zjednoczenia środowisk liberalnych nasze wartości staną się przystawkami w wielkiej uczcie populizmu" - dodał.

Najpierw odeszli, teraz chcą się łączyć

Koło poselskie Teraz! tworzy trójka posłów, którzy odeszli z Nowoczesnej - były lider tej partii, a obecnie szef partii Teraz! Ryszard Petru oraz Joanna Scheuring-Wielgus i Joanna Schmidt.

Z kolei klub poselski Nowoczesnej liczy 15 osób. Na początku grudnia 2018 r. sześciu posłów Nowoczesnej dołączyło do klubu PO, który przyjął nazwę Platforma Obywatelska - Koalicja Obywatelska. Nowoczesna utraciła klub i powołała 14-osobowe koło poselskie. W wyniku porozumienia trzech partii Jacek Protasiewicz z Unii Europejskich Demokratów, współtworzącej klub PSL-UED, przeszedł do Nowoczesnej i w połowie grudnia partia powołała ponownie klub poselski.

Czytaj także: Petru apeluje do Nowoczesnej

Źródło: Twitter.com, tvp.info