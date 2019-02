Petru apeluje do Nowoczesnej. "Czas połączyć siły"

Założyciel i były przewodniczący Nowoczesnej Ryszard Petru zwrócił się z apelem do swoich "przyjaciół" z tej partii. Jak podaje PAP, lider Teraz! zaproponował ugrupowaniu Katarzyny Lubnauer utworzenie wspólnego klubu poselskiego.

W liście otwartym do członków Nowoczesnej Ryszard Petru wskazuje, że majowe wybory do PE, a także jesienne wybory do Sejmu i Senatu będą zasadniczymi elekcjami, które zadecydują o przyszłości Polski. To także batalia o to, czy w europarlamencie będą reprezentowane liberalne wartości.