Katarzyna Lubnauer ostro o Krystynie Pawłowicz. Bezlistosne słowa

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Krystyna Pawłowicz przed kolejnym meczem Polaków w fazie grupowej Euro 2020 zaapelowała do Szwedów: "Przed meczem zwróćcie Polsce zrabowany i wywożony flotyllami w czasie Potopu ogrom naszego narodowego dziedzictwa, pamiątki i skarby, które przetrzymujecie". Co na to posłanka KO Katarzyna Lubnauer? - Pani Krystyna Pawłowicz jako sędzia TK kompromituje Polskę. Po pierwsze, sędzia nie powinien mieć zaangażowania politycznego, a u niej widać go praktycznie we wszystkich wpisach. Po drugie, tweet o Szwedach wywołał reperkusje międzynarodowe, pisały o tym również gazety w Szwecji - komentowała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Mamy do czynienia z politykiem, któremu pozwolono wejść do TK, ale który nie potrafi wyjść z polityki. Już wcześniej Pawłowicz potrafiła powiedzieć, że wie, iż coś jest niekonstytucyjne, ale dla partii zagłosuje za tym. Taka osoba ma odpowiadać za zgodność prawa z Konstytucją. To kompromitacja. Kompromitacją jest praktycznie każdy jej wpis - kontynuowała. - Pani Krystyna Pawłowicz jest wielkim szkodnikiem w ramach budowania opinii o instytucjach państwa. Wiemy, że mamy pseudotrybunał, że to nie jest TK. Każdy wpis Pawłowicz tylko to potwierdza - podsumowała.