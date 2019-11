WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze mateusz morawiecki + 2 exposekatarzyna lubnauer 1 godzinę temu Katarzyna Lubnauer: Mateusz Morawiecki nie jest już polityczną dziewicą Premier Mateusz Morawiecki wygłosił we wtorek w Sejmie expose. Co o wystąpieniu szefa rządu uważa liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer?... Rozwiń Pani przewodnicząca Jak się pani p … Rozwiń Transkrypcja: Pani przewodnicząca Jak się pani podoba Ekspoze szefa Drżenie rąk Premier zapomniał że już nie jest polityczna Że już odpowiada za 4 lat Już nie jest tak łatwo oszukać pola A mieliśmy mistrza Mistrza hipokryzji który mówi o bezpieczeństwie dzieci a jednocześnie tłoczyli dwa roczniki Ponadgimnazjalne Bardzo dużo Unii Europejskiej oraz prawie Unii Europejskiej a nic nie robią to Psują tam Unię Europejską od Mówił o prawie i Sprawiedliwości w momencie w którym rzeczywiście mamy dzisiaj Który mówi że tego Prawa i Sprawiedliwości brakuje Gdyby w Polsce Pinokia to miałby twarz Mam ekspoze A co pani najbardziej Tego wystąpienie na co pani zwróciła uwagę co panią najbardziej oburzyło były takie kwestie szczególnie warte Przede wszystkim jeżeli by wycisnąć to to okazałoby się że nic nie Poza kilkoma hasłami typu 1000 kółek Tylko że warto uświadomić pana premiera że szkoła to nie jest są Szkoła to są ludzie W związku z tym to są nauczyciele To są nowoczesne programy A nie kwestia tablic Multimedialny Tak naprawde Która z Szkoła On mówił też o A ty co w szkołach w momencie w którym brakuje nauczycieli informatyki nie zrobili nic żeby tym nauczycielom opłacało Szkoła Mówił o pierwszeństwie dla pieszych na pasach tylko że Śpi zablokował taką zmianę kiedy była składana przez Mówił bardzo dużo o czystym powietrzu Ale chyba Nikt tak nie truję Polski Wprowadzony węglem Mówił bardzo wiele Państwo dobrobytu ale państwa dobrobytu nie tworzy się przez Tylko tworzy się poprzez Poprzez to Przykleić do życia to jest kraj dobrej edukacji dobrego Jeżeli tam nie było nic o tym jak ma zamiar zapewnić Polakom Dostęp do lekarza których brakuje Tylko była mowa znowu o tym że będziemy Częściowo dużo Szpitale Szczerze Fundusz odurzenia Strukturyzacja szpitali który jak Jestem kroplą w morzu Niebo Coby zapewniło nam że to hasło Naszym kraju do Publicyści zwracali uwagę że takim słowem kluczem w tym ekspozycję było słowo normalność premier podkreślał że Na żadne wojny ideologiczne nigdy nie pójdziesz że osoby Spokojny centrum umiarkowana Polska Żadnych wojen Pani nie Zapewnia To był bardzo i Przemówienie Jeżeli ktoś bardzo ideologicznym Mówi że nie będzie tworzył Idol No to w tym momencie już Kłamstwo Jeżeli przez Śledzimy te wszystkie sformułowania To ono było naprawdę gęste głównie od i do Był włączony rozum i logika i wiedza natomiast ideologii było Niektórzy zauważyli że jedynym ministrem nieobecnym przynajmniej przez tą pierwszą część ekspoze był Mini Sprawiedliwości Odczytywać tylko sygnał polityczny wysyłany ze stron Właśnie żeby Ktoś napisał Takto kontakt Zbigniew Ziobro to jest w tej chwili najsmutniejsza twarz Oczywiście widzimy Triumph Premiera Mateusza morawieckiego to okrzyki Mateusz Mateusz to prawda Beata Poprzedzało potem odwołanie Pani premier Beaty Szydło NATO Zbigniew Ziobro jest gdzieś w Defense Dla mnie Widać że w tej chwili walka już Wyszła spod dywanu na dym Myślę że jeże Przekonana że jeżeli opozycja wygra wybory To będzie w ogóle wiesz To chyba nie jest dzisiaj najważniejsze najważniejsze jest to że usłyszeliśmy Ekspozycje które było dużo Górno Słów Konkret Mało Polak Pewnie ma najlepszą jak Życie W dodatku jeszcze Platforma I nowoczesna był świetny Przygotowane Jeśli chodzi o takie opakowanie ten W sprawie tego ekspozycji reagowali się szybko w mediach społecznościowych były szybkie koncert szybki a fact Checking Ja sobie pozwolę postawić jaką tezę że jest tak widać tą zmianę zarządzania W Kruk Koalicji Obywatelskiej Borys Budka zapowiedział właśnie taką akcję Księgowo jak to pani punktu widzenia wygląda My byliśmy przygotowani bo byłyśmy na kolegę O tym że Wiedząc że Mateusz morawiecki Stwierdziły nawet Ponieważ Chyba przez Że musimy przygotować Na to żeby Kontrować kłamstw Mateusza W związku z tym Sprawna organizacja Dobry Czy to kwestia tylko z Nie myślę że jesteśmy jestem przekonana Wiemy już ja Poseł PiS walczy z opozycją I Wiemy już że musi Sam sposób Walczyć