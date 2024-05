Katarzyna Kasia: Dzieci to zawsze “wydanie drugie, poprawione”

Po to, żeby człowiek, który zdobędzie ich ileś w Warszawie, mógł sobie potem dostudiować w Barcelonie albo Paryżu, bez konieczności zdawania dodatkowych egzaminów, tracenia roku etc. Założenie jest dosyć proste: przyznając ileś punktów zajęciom, ustanawiasz to, czego możesz od osoby studenckiej oczekiwać. Jeśli prowadzisz wykład za 1 punkt ECTS, to możesz oczekiwać, że osoby będą na ten wykład przychodziły, ale nie można im już zadać niczego do czytania. Jak masz zajęcia za 3 punkty, to możesz wymagać więcej. I teraz zobacz: w szkole tego nie ma. Każdy przedmiot jest jakby za milion ECTS-ów. Dziecko ma wracać ze szkoły i wykonywać dodatkową, ogromną pracę własną. I każdy od niego wymaga, a nikt tego nie zbiera do wspólnej puli. I teraz po tym, jak ministra Barbara Nowacka podpisała swoje rozporządzenie dotyczące prac domowych – żeby zostały zniesione w klasach 1-3 i mocno ograniczone, z dążeniem do zniesienia, w wyższych klasach – pojawiły się głosy. Czy to znaczy, że dziecko nie ma w domu czytać lektur? Czy dziecko nie ma się uczyć angielskich słówek? A ja myślę, że to trzeba by zracjonalizować podobnie do tego, jak to zrobiono na uczelniach. Dziecko też ma prawo do wolności. Żyjemy w erze postindustrialnej. Prawo do odpoczynku zostało wywalczone już dawno, i to wcale nie tylko dla osób po 18. roku życia.