Kasprowy Wierch. Dramatyczna akcja TOPR w kolejce linowej

Ratownicy TOPR przeprowadzili dramatyczną akcję na Kasprowym Wierchu. Toprowcy ratowali mężczyznę, u którego doszło do zatrzymania krążenia. Jako że nie mogli wykorzystać helikoptera, przetransportowali go kolejką.

Turystę podłączono do defibrylatora i zwieziono kolejką na dół. Następnie przetransportowano go karetką do szpitala.