Kasjerki są oburzone. Boją się o zmianę w przepisach

"Nie mamy czasu załatwić spraw urzędowych"

- Jestem za, ale jeśli w soboty i niedziele będą czynne wszystkie urzędy i to cały dzień, np. od godz. 8 do godz. 20, oczywiście w tygodniu także do 20. Skoro urzędnicy nie mają czasu zrobić zakupów popołudniami i w soboty, to my - pracownicy handlu - nie mamy czasu w tygodniu załatwić nic w urzędzie. Chcemy w niedziele na spokojnie sobie pozałatwiać sprawy urzędowe. Otwórzmy też przedszkola całodniowe, by osoby pracujący w handlu mogły zostawić dzieci pod opieką - powiedziała "Wyborczej" kasjerka pracująca w jednym z łódzkich marketów.