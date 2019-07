Kasacja ws. Marka Falenty. Sąd Najwyższy wyznaczył termin rozprawy

19 listopada Sąd Najwyższy rozpozna wniosek kasacyjny Marka Falenty. Były biznesmen został prawomocnie skazany na 2,5 roku więzienia w związku z "aferą podsłuchową". Do więzienia został doprowadzony w czerwcu. Wtedy też rozpoczął odbywanie kary.

Wtedy obrona skazanego zdecydowała się na apelację, która wpłynęła w zeszły roku w sierpniu do Sąd Najwyższego. We wniosku domagano się uchylenia wyroku oraz "uniewinnienie oskarżonego z uwagi na oczywistą niesłuszność skazania lub ewentualnie o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania".