Kasa się nie zgadza. Tajemnica skarbca Afganistanu

Ashraf Ghani, do sierpnia 2021 roku prezydent Afganistanu, uciekł z kraju na chwilę przed wejściem do Kabulu talibów, którzy dokonali zmiany władzy. Do tej pory, jak wskazuje "Der Spiegel", panowało przekonanie, oparte na różnych relacjach, że były prezydent i jego personel zdążyli zabrać ze sobą znaczne ilości państwowej gotówki. Działo się to 15 sierpnia, tuż przed tym, jak stolicę zajęły grupy radykalnych islamistów, którzy od tamtej pory rządzą krajem.