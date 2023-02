"Kasa plus". Człowiek Suskiego i pompowanie pieniędzy z państwowej spółki

To ostatnio popularna narracja w obozie władzy. Minister edukacji Przemysław Czarnek, broniąc przekazania 40 mln zł organizacjom bliskim obozowi władzy, sugerował, że politycy opozycji robią dokładnie to, co on - wspierają swoich. Podobną narrację można usłyszeć też w TVP, bo rządowa telewizja w odpowiedzi na tak zwany program "Willa Plus", przypomina swoje teksty na temat wsparcia stołecznego ratusza dla organizacji, które wspierają środowisko LGBT+.