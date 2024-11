Karol Nawrocki kandydatem PiS? "Jest eksperymentem"

- Mam nadzieję, że kandydatem na prezydenta będzie Przemysław Czarnek lub Mariusz Błaszczak - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Janusz Kowalski. Dodał, że w jego ocenie to kandydaci, którzy mogliby zyskać poparcie na poziomie powyżej 50 procent. Odniósł się także do wyników sondażu, które opublikowała w poniedziałek Wirtualna Polska. W badaniu założono, że kandydatem PiS będzie Karol Nawrocki. Wyniki sondażu wskazują, że przegrałby on w drugiej turze zarówno z Rafałem Trzaskowskim, jak i z Radosławem Sikorskim. - To pokazuje, że Karol Nawrocki nie rozszerza naszego elektoratu. Moim zdaniem przesądza to, że Karol Nawrocki nie będzie kandydatem na prezydenta. Jest jednak pewnego rodzaju eksperymentem - ocenił poseł PiS. Dodał także, że "wybory prezydenckie to nie jest 'Top Model', czy program 'Rolnik szuka żony', to są wybory na męża stanu, który w sytuacjach najtrudniejszych dla Rzeczpospolitej potrafi podjąć ważne dla milionów Polaków decyzje." - To jest starcie osobowości - stwierdził.