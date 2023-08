Karol i Kamila powracają do Pałacu Buckingham. Koszt remontu zwala z nóg

Felietoniści brytyjskich mediów uważają, że kiedy nowy monarcha ostatecznie przeniesie się do pałacu z 775 pokojami, prawdopodobnie będzie to dla niego "słodko-gorzki moment". Ze swoim obecnym miejscem zamieszkania w Clarence House wiąże wiele wspomnień. Budynek ten był domem jego babci, Królowej Matki, przez 50 lat, aż do jej śmierci w 2002 r.