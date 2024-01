Karnawał 2024. Kiedy tłusty czwartek, ostatki i Środa Popielcowa?

Karnawał, tłusty czwartek i Środa Popielcowa poprzedzą Wielki Post

Środa Popielcowa wypadająca dzień po zakończeniu karnawału, rozpocznie kolejny okres, który jest szczególnie ważny dla katolików, czyli Wielki Post. Zwyczajowo liczy on 40 dni i kończy się w Wielki Czwartek. Oznacza to, że Wielki Post 2024 potrwa od 14 lutego do 28 marca. Trzy dni później - 31 marca - wypadnie natomiast Niedziela wielkanocna.