Karkonoskie szlaki zamknięte. Turyści muszą zmienić swoje plany

Od 1 kwietnia część szlaków w Karkonoskim Parku Narodowym zostanie zamknięta. Jest to związane z ochroną żyjących tam cietrzewi i sokołów wędrownych. Rozpoczynają one bowiem okres godów, który potrwa co najmniej do końca maja. Do tego też czasu szlaki pozostaną zamknięte. Ptaki te potrzebują teraz wyjątkowo dużo spokoju, aby móc się rozmnażać i tym samym podtrzymać swój gatunek. Sokół wędrowny jest ptakiem objętym w Polsce ochroną gatunkową ścisłą. Obecność człowieka nie pomaga mu w przystąpieniu do godów, dlatego też podjęto decyzję o zamknięciu szlaków.