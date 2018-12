Kariera syna wiceszefa CBA. "Skandal w Straży Granicznej"

Kontrowersje wokół przyjęcia do służby w Straży Granicznej syna wiceszefa CBA Bogdana Sakowicza. Marcel S. miał mieć problemy z przejściem testów psychologicznych i został zatrudniony dopiero po interwencji przełożonych.

Jak wyjaśnia "Fakt", Marcel S. pierwszy raz próbował wstąpić do formacji chroniącej granice na początku 2017 r. Nie zdał jednak testów psychologicznych, ale - jak wynika z ustaleń gazety - już wtedy w jego sprawie interweniował gen. Marek Łapiński, ówczesny szef Straży Granicznej.

Po kilku miesiącach Marcel S. ponownie podszedł do testów i tym razem udało mu się zdobyć wystarczającą liczbę punktów. W grudniu ubiegłego roku został przyjęty do służby i trafił do podlaskiego oddziału SG. - W tej chwili powinien być w Kętrzynie, na kursie oficerskim. Szybko. Zazwyczaj na kurs oficerski długo się czeka - mówi informator "Faktu".